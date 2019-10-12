مسلحون يغتالون نجل وقريب وكيل محافظة أبين

السبت 12 أكتوبر 2019 اغتيال الخليج 365 - أبين أفادت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين أقدموا على إغتيال نجل مسؤول حكومي بابين وقريبه.

Advertisements وقال شهود عيان ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على نجل محمد ناصر الجحما وكيل محافظة ابين، وقريبه. ووقعت حادثة الإغتيال بمنطقة الجبلة شرق مدينة مودية. هذا ولم تكشف المصادر أية تفاصيل أكثر حول الحادثة، فيما لم تعلن أي جهة تبنيها لهذا العمل الإرهابي حتى الآن.

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