توقيع عقد مشروع بناء هنجر مخازن الهيئة العامه لمياه الريف لفرع وادي حضرموت

السبت 12 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - سيئون

برعاية وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري وبتمويل من منظمة اليونسيف وقع في مدينة سيئون عقد مشروع بناء هنجر مخازن الهيئة العامه لمياه فرع وادي حضرموت و مكاتب ادارية ملحقة بالهنجر بتكلفة إجمالية بلغت 106 الف دولار وفترة تنفيذ 4 اشهر .



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و يتضمن المشروع الذي وقعه المهندس حسام غيثان مدير فرع الهيئة العامه لمياه الريف بوادي حضرموت بناء هنجر بمساحة 730 متر مربع و ملحقات للهنجر بمساحة 140 متر تتمثل في بناء مكاتب الادارة والمهندسين ومختبرات فنية لفحص المياه وستنفذ المشروع مجموعة فوتوكاد للهندسة و المقاولات.

و في مراسم التوقيع قدم وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري شكره لمنظمة اليونسيف و ممثليها في البلاد مشيدا بمستوى العلاقة بين المنظمة و مختلف والمؤسسات الادارات و مستوى التدخلات التي مولتها المنظمة مشددا على اهمية تحقيق اكبر استفادة من هذا المشروع وسرعة تنفيذه.

بدوره اوضح المهندس حسام غيثان مدير فرع الهيئة العامه لمياه الريف بوادي حضرموت ان المشروع سيسهم في الارتقاء بمستوى عمل الهيئة و يوفر بيئة مناسبة لاستقبال الدعم المستقبلي من المنظمات الداعمة لمشاريع المياه في الارياف مضيفا إلى ان المشروع سيتضمن إنشاء مختبر خاص لفحص جودة المياه و تقديم تقارير فنيه عنه.