حوثي يقتل والدته وشقيقته رفضتا دفع الذهب كمجهود حربي بعمران

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

عمران - الخليج 365

أقدم أحد أفراد مليشيا الحوثي على قتل والدته وشقيقته، في محافظة عمران شمال اليمن.



ونقل "الموقع بوست" عن مصادره قولها إن نجل دحان علي دحان الجلال من أبناء مديرية جبل يزيد ويسكن في منطقة المخابي غربي مدينة عمران فجر قنبلة في منزل والده وقتل والدته وشقيقته المطلقة بعد مشادة كلامية انتهت بجريمة بشعة.

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وبحسب المصادر فإن أسرة علي دحان الجلال وبعد تقديمها اثنين من أبناءها قتلا في الجبهات الداعمة لمليشيا الحوثي ودعتا والدتهم وشقيقتهم الحياة في جريمة بشعة على يد إبنهم الثالث الذي لا يزال يشارك في معارك محافظة الجوف.

وذكرت المصادر أن الشاب عاد من جبهة القتال مطالبا شقيقته المطلقة بدفع مقتنياتها من الذهب للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي ولكن بعد تدخل الأب والأم لمنع ذلك نشب شجار حاد بينهم فقام على الفور بنزع أمان القنبلة وألقاها على والده لكن والده قام برميها خارج المنزل قبل انفجارها.

وأضافت المصادر، أنه بعد إلقاء القنبلة على والده باشر والدته وشقيقته بالرصاص الحي من سلاحه الشخصي ففارقتا الحياة على الفور فيما لم يصب والده بأذى.