الحوثيون يستهدفون المشتركة وممتلكات المواطنين في حيس بالحديدة

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً طال عدداً من المناطق في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.



ويأتي هذا في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية ولإتفاقية استوكهولم.

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وأفادت مصادر ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس بمدافع الهاون الثقيلة من عيار 82 ، والمدفعية الثقيلة من عيار 120.

وقالت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مناطق عدة في حيس من أسلحتها القناصة ، في الوقت الذي جددت استهداف مزارع المواطنين وممتلكاتهم بالمدينة ، في محاولة منها لبث الخوف والذعر في صفوف المدنيين.

يذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة منذ ديسمبر الماضي وتقوم بتكثيف الإستهداف بالقصف المدفعي والصاروخي على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة.