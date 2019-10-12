الفلكي الشوافي يعلق على تسميه وكالة ناسا للبدر بقمر الصيد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أطلقت وكالة ناسا على موقعها الأسبوع الماضي مسمى قمر الصيد على القمر البدر هذا الشهر وحسب.. ناسا فان قمر الصيد ياتي بعد قمر الحصاد وفقًا لتقويم المزارع، مع سقوط الأوراق وتسمين الأيائل، فقد حان وقت الصيد ويمكن للصيادين أن يروا الحيوانات التي خرجت بسهولة بعد الحصاد.

وفي هذا السياق كان الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” كشف على حسابه بالفيسبوك عن توقيت اكتمال القمر و أشهر مسميات القمر خلال العام، حيث قال: يكتمل القمر بدرا لشهر صفر 1441 هجرية في تمام الساعة 12:08 في وقت مبكر من فجر الإثنين 14 أكتوبر 2019 (بتعبير آخر 12:08 بعد منتصف الليل مساء الأحد/ مطلع الاثنين) .

وكانت ناسا على موقعها منذ أيام قد أطلقت مسمى قمر الصيد لهذا البدر وبهذا الخصوص فإن تلك من التسميات الشائعة لدى المزارع و الحضارات القديمة في إطلاق مسميات على القمر البدر كل شهر وقد تختلف أحيانا من منطقة الى أخرى و من عام الى آخر في تقريب هذة المسميات على طبيعة النشاط المرتبط بالتسمية لذلك نورد بعض من أشهر هذة المسميات المنتشرة في مختلف الحضارات و الثقافات لمسميات القمر البدر فمثلاً:-

يناير – كانون الثاني

يدعى القمر البدر الذي ياتي في يناير بالقمر الذئب منذ القرون الوسطى حسب الأوروبيين و الأمريكيين بسبب عواء الذئاب الجائعة في هذا الشهر لقلة الغذاء في منتصف الشتاء، و البعض كان يسمية قمر الجليد في الشعوب الشمالية للكرة الارضية.

فبراير – شباط

يدعى بقمر الثلج بسبب الطقس وسقوط الثلج و هناك أسماء أخرى مثل قمر الجوع.

مارس – آذار

يدعى بقمر الدود (القمر الدودة) حسب ما ورد عن الهنود لظهور دودة الأرض في هذا الشهر, وهناك مسميات أخرى، قمر القشرة إشارة إلى الثلوج المتجمدة في الليل.

أبريل – نيسان

يدعى القمر الوردي نسبة الى ظهور بعض الزهور البرية التي تتفتح في وقت مبكر. ويدعى لدى البعض بقمر الأسماك و قمر البيض.

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مايو – أيار

يدعى قمر الزهر (القمر الزهرة) بسبب كثرة الأزهار في هذة الشهر و البعض يسميه قمر الحليب و قمر زراعة الذرة لتزامنه مع بداية الموسم الزراعي.

يونيو – حزيران

يدعى قمر الفراولة لحصاد الفراولة في أميركا الشمالية وشعوب أخرى تدعية القمر الساخن لبداية حرارة فصل الصيف.

يوليو – تموز

يدعى قمر الرعد وذلك لكثر العواصف الرعدية في هذا الشهر و البعض يدعية بقمر buck ذكرالأيل وذلك لنمو قرونها وكذلك يدعى بقمر القش.

أغسطس – آب

يدعى بقمر الحبوب لظهور حبوب الموسم الزراعي في هذا الشهر و يدعى بقمر سمك الحفش في أمريكا الشمالية لوفرة صيد سمك الحفش ويدعى بالقمر الأحمر لان القمر كثيرا ما يبدو خلف الضباب وتنفذ الاشعة الحمراء لطولها الموجي.

سبتمبر – أيلول

يدعى بقمر الحصاد و قمر الذرة وقمر الشعير لانه يشير إلى موسم الحصاد و كان المزارعين يحصدون ويجمعون المحاصيل لوقت متاخر من الليل بضوء هذا القمر.

أكتوبر- تشرين الأول

يدعى بقمر الصيد وعادة يكون مشرق للغاية ويتيح فرصة الصيد بعد حصاد المحاصيل ويدعيه بعض الشعوب بقمر السفر وقمر موت العشب.

نوفمبر – تشرين الثاني

يدعى بقمر الصقيع لهبوب رياح الخريف الباردة وتجمد الطل الصباح الباكر و يدعى بقمر السمور ويرجع البعض ان هذا الاسم أتي من وضع الهنود فخاخ للسمور في هذا الشهر.

ديسمبر – كانون الأول

يدعى بقمر الليلة الطويلة والقمر الباردة لطول الليل و برودة الشتاء ويدعى لدى بعض الشعوب بقمر البلوط.