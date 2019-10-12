الخارجية الأمريكية تكشف عن تحركات جديدة بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن افادت وزارة الخارجية الأميركية إن مساعد وزيرها للشؤون السياسية ديفيد هيل يبدأ، اليوم السبت، زيارة إلى السعودية والإمارات وذلك لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية بما فيها ملف اليمن.

وقالت الوزارة في بيان إن من المقرر أن يلتقي هيل في زيارته التي تمتد حتى 18 اكتوبر الجاري عددا من كبار المسؤولين الحكوميين في السعودية والامارات.

وأضافت أن هيل سوف يؤكد أثناء المباحثات استمرار دعم واشنطن للعملية السياسية الرامية لحل أزمة اليمن بقيادة الامم المتحدة وأهمية الحل السياسي كطريق وحيد إلى إحلال السلام والرخاء والاستقرار في اليمن.

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