شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي سي تفجر مفاجأة مزلزلة عن نشأة محمد بن سلمان وماذا حدث له أثناء طفولته؟ .. مدمن لهذا الشراب ويعشق هذه اللعبة بجنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تفاصيل مفاجئة في نشأة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ولمحات من حياته الشخصية.

ونقلت "بي بي سي" عن رجل أعمال خليجي، مقرب من محمد بن سلمان البالغ من العمر 34 عامًا، قوله: "محمد بن سلمان يحب تناول الوجبات الجاهزة، مثل الهوت دوغ".

وأضاف رجل الأعمال الخليجي: أن محمد بن سلمان "يشرب كميات كبيرة من الكوكاكولا الخالية من السكر".

وأردف بقوله: "أعلم أنه نشأ على ممارسة لعبة Call Of Duty (نداء الواجب)، وهو من المتابعين الكبار لكل التقنيات التكنولوجية الحديثة".

وكان الأمير محمد بن سلمان، تولى ولاية العهد في السعودية في 21 يونيو/حزيران 2017، عقب إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من منصبه.

ومنذ تولي ابن سلمان ولاية العهد، وأطلق حملة كبرى لتطوير السعودية من خلال "رؤية 2030"، التي تتخلى فيها البلاد عن الاعتماد على النفط، ويجري إصلاحات واسعة.

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