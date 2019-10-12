"الخليج 365" يرصد خروقات الحوثيين في الحديدة خلال الساعات الماضية

السبت 12 أكتوبر 2019

قصف حوثي

الخليج 365 - علي كامل

تواصل مليشيات الحوثي، خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة.



ورصد "الخليج 365"، أبرز الانتهاكات الحوثية خلال الساعات الماضية.

حيث تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي للقصف والإستهداف من قبل مليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في مديرية الدريهمي أن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون وقذائف B10 على المواقع التابعة للقوات المشتركة شرق المديرية ، واستهدفتها بسلاح 12.7 وبسلاح معدل البيكا.

وأضافت المصادر أن المليشيات عادوت قصف المواقع جنوب المديرية بقذائف مدفعية الهاوزر ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة.

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كما واصلت مليشيات الحوثي الاجرامية سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات عاودت عصر اليوم قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية الثقيلة واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة.

وأكدت المصادر أن المليشيات استخدمت قذائف مدفعية مدفعية الهاون من عيار 120 ومدافع B10 ، فيما أطلقت النار من سلاح البيكا وسلاح 12.7 وسلاح 14.5.

كما واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران صباح اليوم قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمختلف أنواع الاسلحة والقذائف المدفعية.

وقال مصدر ميداني في الجبلية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 واستهدافت مواقع اخرى بسلاح الدوشكا وسلاح البيكا وسلاح 12.7.

وأضاف المصدر أن قصف واستهداف مليشيات الحوثي لمواقع القوات المشتركة منذ ساعات الصباح لهذا اليوم وحتى ساعات الظهيرة.