شاهد.. محمد بن زايد يستقبل رائدي الفضاء الإماراتيين

صورة من اللقاء

أبو ظبي - الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي لدى وصولهما مطار الرئاسة عائدين من روسيا بعد نجاح رحلة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.



ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" - تابعها "الخليج 365"، ذلك تقديرا من قيادة الدولة واعتزازا بأبناء الإمارات الذين يسهمون في رفعتها وبناء أمجادها بين الأمم.

كما كان في الاستقبال، الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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