شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التلفزيون المصري يعلن وفاة الرئيس ونجله يدلي بتصريح هام (شاهد آخر صورة) والان مع التفاصيل

التفلزيون المصري التابع لجمهورية مصر العربية اعلن قبل ساعات من الان وفاة الرئيس المصري محمد حسني مبارك متاثرا بازمة قلبية .

معلومات متداولة دأبت عليها العديد من المواقع الاخبارية والمدونات نشرها بين الفينة والأخرى .

وسبق أن نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم السبت، شائعة انتشرت بقوة منذ أيام عن وفاة أبيه.

ونشر علاء مبارك تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات".

من جهته، نفى فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته مؤكدا أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

Advertisements

وأضاف الديب في تصريح لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، موضحا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

وبين المحامي أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرا.

وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.

ومنذ تنحيه عن السلطة قبل 8 أعوام، طالت الرئيس الأسبق شائعات الوفاة أكثر من مرة.