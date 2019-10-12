محلية تعز توضيح بشأن إدعاء شركة النفط  التعرض للضرر منها

السبت 12 أكتوبر 2019

تعز

تعز - الخليج 365

أوضحت السلطة المحلية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بشأن إدعاء شركة النفط التعرض للضرر من السلطة المحلية.



وقال بيان صادر عن السلطة - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "بداية نذكر الاخوة الأعزاء في إدارة شركة النفط بأنه يحق للسلطة المحلية اختيار أي موقع ومبنى عام يتمتع بالأهلية المناسبة واتخاذه مقر عمل لها يمكنها القيام بدورها الحيوي الأساس في الظروف غير الطبيعية كما هي حالة الحرب الحالية وذلك استنادا الى الدستور والقوانين النافذة".

ومضى "ثانيا تم تشكيل لجنة جرد واخلاء مشتركة من قبل وكيل اول المحافظة في شهر مايو 2019 والتأكيد على الشركة أكثر من مرة بسرعة فتح الغرفة ونقل محتوياتها من القرطاسية خدمة للصالح العام الا انها ظلت تماطل في التنفيذ مدة خمسة أشهر رغم أهمية الاجراء ووضوح التوجيهات".

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وقال البيان "ثالثا تم تأكيد التوجيهات في شهر أكتوبر الجاري بتوجيه لاحق من قبل وكيل اول المحافظة، كما تم ابلاغ الشركة والتأكيد عليها من قبل وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل بضرورة وسرعة فتح الغرفة المخصصة لأعمال الإدارة لكن التوجيهات لم يتم تنفيذها للمرة الثانية من قبل الشركة علما بأن الغرفة تقع في المساحة التابعة للسلطة المحلية داخل المبنى الذي يمثل المقر المؤقت للسلطة المحلية ".

وتابع" رابعا تم فتح الغرفة وفق إجراءات قانونية صحيحة بعلم ونظر اللجنة المشتركة المشكلة واطلاع الشركة في وقته وتاريخه".

واستطرد "خامسا تم تأمين كافة محتويات الغرفة في حضور واطلاع مندوبي الشركة وممثليها كما تم إبلاغها سرعة نقل محتويات الغرفة من القرطاسية الى المخازن الخاصة بها الا أن الشركة ماتزال تماطل في التنفيذ وتسعى لتوظيف الامر في اتجاه آخر خارج مساره الصحيح كمايتبين من التصريحات المنشورة على لسان الشركة الامر الذي يدعو للاستغراب".

واختتم البيان "سادسا تنفي السلطة المحلية صحة ما جاء في تصريحات شركة النفط المنشورة في هذا الشأن جملة وتفصيلا، ولذا لزم التنويه".