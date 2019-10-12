السبت 12 أكتوبر 2019

محلية تعز تكرم أوائل خريجي الثانوية العامة

تعز - الخليج 365

كرمت السلطة المحلية صباح اليوم ، أوائل خريجي الثانوية العامة في المحافظة ، والذي أقيم في منتزه التعاون برعاية محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان، وبدعم من جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا ، بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.



وفي الحفل ألقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ، كلمة السلطة المحلية هنأ فيها الطلاب والطالبات بهذا التفوق العلمي الذي جاء حصاد لجهود اثنى عشر عاماً من التحصيل العلمي المتواصل، حتي تحقيق حلمهم اليوم في هذا النجاح الباهر.

وأكد الدكتور المخلافي أن السلطة المحلية تعمل على إيلاء العملية التعليمية كل الاهتمام إداركا منها بأهمية التعليم في صناعة الوعي ، وغرس القيم الثقافية والاجتماعية والوطنية ، وبما يضمن صناعة أجيال قادرة على النهوض بالبلد ، لاستعادة وجوده وفاعليته في ظل تقدم العالم ونموه المتسارع.

ودعا وكيل أول المحافظة، الطلاب إلى التصويب وحسن اختيار التخصصات في دراستهم المستقبليه وأن السلطة المحلية ستكون إلى جانبهم، مشيرا الى حاجة الوطن الماسة إلى العلم الذي سيؤسس به الدولة المدنية، واليمن الاتحادي،الذي يحلم به الجميع ، بعيداً عن الجهل والتخلف الذي زرعه أعداء الوطن.

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كما اشاد بدور جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا في المحافظة بدعم مثل هذه الاحتفالات وتشجيعها للطلاب على المزيد من التحصيل العلمي والمعرفي.

من جانبه، أشار مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ عبدالواسع شداد ، الى أن التكريم للطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المحافظة للشهادة الثانوية هو تكريم لكل الطلاب المتفوقين والمجتهدين، وحافزاً لمزيد من الاجتهاد والتنافس بين الطلاب من جهة والمدارس من جهة اخرى.

كما القى رئيس جامعة الجند الدكتور محي الدين القباطي ، كلمة هنأً فيها الطلاب الأوائل بهذا النجاح المتميز متمنياً لهم مستقبل أفضل ، معلنا تقديم الجامعة ( ٧٤ ) منحة كاملة للطلاب والطالبات الأوائل في المحافظة.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات الفنية والغنائية المعبرة عن هذا النجاح والتفوق ، نالت استحسان الحاضرين.

حضر الحفل عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات واساتذة الجامعات والاكاديمين في المحافظة وأولياء أمور الطلاب والطالبات.