مصادر لــ "الخليج 365" المقاومة الجنوبية تتصدى لزحف الحوثين شمال الضالع 

السبت 12 أكتوبر 2019

المقاومة الجنوبية

خاص_الخليج 365

كشف مصدر موثوق لــ "الخليج 365، أن الحوثيون دفعوا بقوات ضخمة لـ استعادة ومواقعهم الهامة، التي خسروها مواخرا في شمال الضالع، خصوصا "الفاخر " ومنطقة عويش شرق باجة، حيث معقل القيادة والسيطرة.

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وأكد المصدر، أن الحوثيون شنوا هجوما، من حيث تمركزهم في " حبيل العبد" "وصبيرة " وسوق الفاخر" ، سعيا للتحرير إلا ان محاولتهم باتت بالفشل الذريع.

وأشار المصدر، أن وحدات المقاومة الجنوبية، تمكنت من استدراج العشرات الحوثين، أثر كمينا محكما مابين منطقتي " مرخزة وحبيل "الكلب " شرقي الفاخر، رغم أتاحة الفرصة لهم لتسليم انفسهم إلا انهم رفضوا خيارنا السلمي، مما جعل وحدات الجيش الجنوبي باطلاق النار، على اثرها سقط عشرات القتلى وجرح اخرين وفرار الباقين نحو شرق الفاخر.