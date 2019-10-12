شاهد .. مؤتمر صحفي في عدن يكشف علاقة أحداث أغسطس بالإرهاب ودور قطر فيها

السبت 12 أكتوبر 2019

صورة من المؤتمر

الخليج 365 - أيمن بجاش

كشف المؤتمر الصحفي، الذي عقدته منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم السبت في العاصمة عدن، عن العلاقة بين الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي، بجهود مكافحة الإرهاب في العام 2015م، ودور قطر المشبوه في تمويل هذه العمليات .



وحذر المتحدثون، من العلاقة المشبوهة بين قيادات عسكرية في الحكومة وتنظيمات إرهابية ودول داعمة للإرهاب، في إشارة إلى دولة قطر .. مؤكدين أن هذه العلاقة تشكل خطراً مضاعفاً لا يضر البلاد وشعبها فقط بل ويضر أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل عام .

وأستعرض رئيس منظمة حق، الخضر الميسري، في حديثه تفاصيل التقرير الذي جرى إشهاره .. لافتاً إلى إرتباط أحداث أغسطس الماضي بمكافحة الإرهاب في 2015م .

وأكد الخضر الميسري، أن الأحداث من 2015م وحتى أغسطس تمت بنفس الأدوات ووقع فيها نفس الضحايا وهدفها تشويه صورة الجنوب .

Advertisements

كما تحدث خلال المؤتمر الصحفي، رئيس مركز مدار للدراسات الإستراتيجية، الدكتور، فضل الربيعي، والباحث محمد ناصر العولقي، عن عناصر بناء التقرير وأهمية محتوياته وغزارة المعلومات والإحصائيات الواردة فيه التي تغطي فترة طويلة ممتدة من عام 2015 حتى عام 2019 .

وأكد الربيعي والعولقي أن التقرير يقدم للباحثين والمهتمين مادة معرفية وتوثيقية مهمة إضافة الى ما توفره من قاعدة بيانات مبنية على الرصد المباشر من أرض الواقع وأماكن الأحداث وتعطي المتلقي فكرة واضحة عن حقيقة ما جرى وحدث سواء من ناحية أحداث أغسطس 2019 في عدن أو من ناحية جذور النشاط الإرهابي وداعميه الإقليميين وخصوصا دولة قطر وعمليات مكافحته ومحاربته منذ عام 2015 م .

وأشاد الباحثان، بالدور الكبير الذي قامت به قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة ومحاربة الإرهاب في عدن والجنوب عموما .

وأعتبر المشاركون في ختام المؤتمر إستهداف القوات الحكومية للمتظاهرين السلميين والمواطنين في أغسطس الماضي، انتهاكا لحقوق الإنسان وجرائم بحق المدنيين يجب معاقبة مرتكبيها .

وقال المشاركون، أن ما قامت به قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية عملا مشروعا يندرج في إطار الدفاع عن النفس وحماية المواطن الجنوبي من اعتداءات واستهداف قوات الحكومة .. مشددين على أن خطر الإرهاب هو آفة يجب مكافحته ومحاربته في كل الظروف .

وتوجه المشاركون بالشكر والتقدير لجهود الحزام الأمني والقوات الجنوبية ودعم دولة الإمارات العربية لها في مجال مكافحة ومحاربة الإرهاب .