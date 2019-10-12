مصادر لــ "الخليج 365" تكشف تفاصيل اسقاط معقل الحوثين في منطقة الفاخر

السبت 12 أكتوبر 2019

المقاومة

خاص_الخليج 365

تجددت المواجهات في البداية مابين قوات المقاومة الجنوبية ومليشا الحوثي، شهدت خلالها اشباكات متقطعة في مناطق واسعة حتى منتصف اللليل، ثم بدأت المعارك تزاد شراسة في مناطق " باب غلق والزبيريات والريبي " لتشمل جبهة حجر دون اي احراز اي تقدم للمقاومة الجنوبية.



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وشنت المقاومة الجنوبية هجوما عنيفا واسع النطاق على مناطق متفرقة على أماكن تمركز تحصينات الحوثي، مما أدى الى ل اقتحام الزبيريات والتقدم ب اتجاه سليم، في الوقت الذي تقدمت وحدات الجيش الجنوبي، واقتحمت أهم مناطق للحوثي شرق عويش، مركز القيادة والسيطرة لمليشات الحوثي ، ثم انطلقت قواتنا شرق باجة، حيث قطعت خط أمداد العدو التي كانت تتمركز في ديار المواطنين، فشنت قواتنا هجوما على منطقة باجة، مما اسفر عن تحرير منطقتي عوش ودار السيد .

وبعد تحقيق الانتصارات الساحقة ، خصوصا المناطق التي كانت بالقرب من موقع الفاخر، تقدمت قوات كبيرة ل اقتحام آخر معاقل الحوثين، مما أدى الهجوم الى تحريرها في لحظات ودحر العدو الى محافظة أب .

وخلال المعارك الطاحنة ، سقط المئات من القتلى واضعاف الجرحي واعتقال عدد من الاسرى الحوثين واغتنام كميات من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفية والذخائر بمختلف انواعها ، كما قامت المقاومة الجنوبية في تمشيط دقيق لبعض الخلايا، مما اسفر عن اعتقال 14 عنصرا، من ضمنهم ضباط وافراد ينتمون لقوات الاخوان المتأسلمين وضبط بحوزتهم 50 ناضور ليلي وعدد من الاسلحة والذخائر.