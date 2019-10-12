مكتب تربية تعز يكرم أوائل الجمهورية والمحافظة

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السبت 12 أكتوبر 2019
تكريم
تعز - الخليج 365
كرم مكتب التربية في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اوائل الجمهورية والمحافظة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ م برعاية محافظ المحافظة نبيل شمسان.
ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن التكريم شهدته قاعة نادي تعز السياحي الساعة ال ٩ صباحاً، اليوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2019م.
ويأتي هذا برعاية كريمة من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان ، وتزامناً مع اعيادنا الوطنية بمناسبة الذكرى، الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.
وكان مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز ، دعا لمشاركته شرف تكريم أوائل الجمهورية والمحافظة من ابنائنا وبناتنا خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ م.
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