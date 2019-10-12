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الأحد..  مكتب الرياضة بتعز يكرم نجوم تعز في منتخب الناشئين

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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السبت 12 أكتوبر 2019

مكتب بتعز يكرم نجوم تعز في منتخب الناشئين

الأحد..  مكتب الرياضة بتعز يكرم نجوم تعز في منتخب الناشئين

تعز - الخليج 365

برعاية محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، ووزير الشباب والرياضة الاستاذ نائف البكري ، واحتفاء بالذكرى ال٥٦ لثورة  ال ١٤ من اكتوبر المجيدة.

 

يقيم مكتب الشباب والرياضة بتعز على ملعب الشهداء يوم غد الاحد الموافق 13 اكتوبر 2019م ، كرنفالاً رياضياً فريداً من نوعه بقداسة اكتوبر وبحضور نجوم تعز وابطالها في منتخب الناشئين ، صانعي الفرح لليمن الكبير.

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وقال بلاغ صادر عن المكتب - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "كونوا على الموعد مع الكرنفال الرياضي الكشفي ، وتكريم لاعبي تعز في منتخب الناشئين .

 

واختتم المكان / ميدان الشهداء

الموعد / الاحد ١٣ اكتوبر ٢٠١٩م

الساعة / ٢.٣٠ عصراً".

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