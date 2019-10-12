شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. صحفي يمني يفكر مفاجئة من العيار الثقيل ويتحدث عن التسريبات عن إنسحاب الإماراتي من عدن ..شاهد ماذا قال؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

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تحدث صحفي يمني عن التسريبات التي تتحدث عن الإنسحاب الإماراتي من عدن.

وقال الصحفي محمد عبدالقدوس:" أن ‏التسريبات التي تتحدث عن الإنسحاب الإماراتي من عدن ليست مؤكدة حتى الان وهي تشبه التسريبات السابقة"

واختتم بقوله: إذا كان هناك إنسحاب فعلي فيجب أن يتم الإعلان عنه رسميا وبشكل واضح من قبل الإمارات غير ذلك يبقى مجرد كلام لا يعنينا