عاجل : السلطة المحلية بتعز تعلن فتح طريق حوض الأشراف ومنفذ غراب

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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطات تعز تعلن فتح طريق حوض الأشراف ومنفذ غراب وتنتظر فتحها من قبل الحوثيين

الصورة لقيادة السلطة المحلية ولجنة التفاوض من حوض الإشراف

أعلنت قيادة السلطة المحلية في مدينة تعز، ولجنة التفاوض الحكومية، صباح اليوم السبت، فتح طريق (عقبة منيف – حوض الأشراف) من طرف واحد. وحضرت قيادة السلطة المحلية ممثلة بوكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وقائد المحور اللواء سمير الحاج،ورئيس لجنة التفاوض النائب عبدالكريم شيبان، وعدد من القيادات الامنية والعسكرية ، وأعضاء اللجنة، إلى حوض الأشراف للإشراف على فتح الطرق من داخل المدينة. وتنتظر قيادة السلطة المحلية ولجنة التفاوض إجراء مماثل من جماعة الحوثي التي تسيطر على اطريق وتفرض الحصار على المدينة منذ 5 سنوات.

في السياق أعلن قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري، ومستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان، فتح الطريق من المنفذ الغربي للمدينة (منفذ غراب - مفرق شرعب) من طرف واحد. وأشرفت القيادات العسكرية على إزالة الحواجز في المنفذ في انتظار إعلان مماثل من قبل الحوثيين

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