شكرا لمتابعة خبر عن جريمة بشعة هزت المجتمع العربيو : 3 شبان يتناوبون على اغتصاب طفلة عمرها 5 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في جريمة بشعة ومقززة تقشعر لها الأبدان هزت المجتمع العربي كله، قام ٣ شباب بإغتصاب طفلة عمرها ٥ سنوات بطريقة متوحشة وبشعة خلت من كل معاني الإنسانية وبل الحيوانية، حيث حاولا قتلها لإخفاء معالم الجريمة، وكأن جريمة الإغتصاب لم تكن كافيه لهم.



و أثارت الواقعة التي تقشعر لها الأبدان صدمة كبيرة لدى الرأي العام في تونس ، وسط دعوات للخروج إلى الشارع لإطلاق صرخة غضب ضدّ انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

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الشبان الثلاثة قاموا باستدراج الفتاة البالغة من العمر 5 أعوام عندما كانت تلعب قرب منطقة إقامة عائلتها، ثم تناوبوا على اغتصابها قبل أن يفكروا في قتلها في محاولة لطمس الجريمة“.



وحسب ما أفادت التحقيقات الاولية، أنه ”بعد الانتباه إليهم قاموا بإلقاء الطفلة من أعلى جدار طوله 6 أمتار مما تسبب لها في جراح خطيرة“، و الطفلة في وضعية صحية ونفسية صعبة وأن التحقيقات متواصلة للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي الجريمة.

وطالب ناشطون بضرورة وضع آليات فعالة وعاجلة للحدّ من انتشار العنف ضد الأطفال، في حين أصرّ كثيرون على ”ضرورة تطبيق حكم الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال خصوصًا“