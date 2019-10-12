شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : محامي الرئيس الراحل صالح : يكشف مخطط تسوية خطير لليمن يتم تنفيذه من وراء الكواليس ويحذر الشعب اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح عن مخطط يستهدف اليمن .

وقال المسوري في تغريدة له ان المخطط يسعى الى تقسيم اليمن لاربع دول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل .. الإعلام المصري يعلن قبل قليل إغتيال الإعلامي الشهير (معتز مطر) في تركيا (شاهد صور)

عاجل .. تحذير عالمي خطير : هذا الأمر الكارثي سيحدث لليمن واليمنيين خلال الأعوام العشرة القادمة (من 2022 إلى 2030م) !!

ورد للتو : إشتعال نيران المعارك بين إيران والسعودية .. والحرب تقرع طبولها بسواحل جدة .. وناقلة نفط إيرانية تشتعل في السواحل السعودية .. مالذي يحدث ؟ (تفاصيل)

عاجل .. "محمد الحوثي" يحرج الرئيس الفرنسي ويوجه صفعة مدوية للسعودية .. وينشر فيديو لـ"مدفع هرقل العملاق" (شاهد الفيديو+تفاصيل)

عاجل .. إغتيال الرئيس اليمني على يد أحد ضباط الجيش وهذه آخر صورة له قبل مقتله .. ووزير بالحكومة يعلن أن مقتله إغتيال لمشروع الدولة وينعيه بهذه الكلمات (شاهد)

Advertisements

عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور)

شاهد الفيديو الذي سيقلب الطاولة بالخليج .. فتيات السعودية للرقص والعري بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل)

قناة يمن شباب علي محسن الاحمر رئيسا للجمهورية

لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى)

السعودية إلى أين ؟ بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة .. "شاهد" البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأكد ان المسوري ان المخطط يراد به تمكين جماعات مسلحة للحكم في البلد.

وأشار المحامي اليمني ان كل الاحزاب ستصبح بعد هذا المخطط مجرد ذكريات وانه سيتم الضغط على الجميع لتنفيذ هذا المخطط.

وقال ان الحل في توحيد الصف الجمهوري وترك الخلافات قبل فوات الأوان فلن ينفع الندم بعد وقوع الفأس في الرأس