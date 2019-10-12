الاكثر مشاهدة - قناة العربية السعودية تقطع كل برامجها قبل قليل وتتوقف عن البث المباشر بعد هذا الحدث المفاجئ.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية السعودية تقطع كل برامجها قبل قليل وتتوقف عن البث المباشر بعد هذا الحدث المفاجئ.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقطع البث المباشر للتلفزيون المصري الرسمي، السبت، قبيل إلقاء كلمة قطر في الاجتماع الوزاري العربي الذي يبحث تطورات الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، بناءً على دعوة مصرية، عقب إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” شمالي سوريا، لتطهير منطقة شرق الفرات من المقاتلين، وتهيئتها لعودة اللاجئين.

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ونقل التلفزيون بثا مباشرا للاجتماع، وكلمات للحضور من العراق مرورا بمصر وغيرها من الدول المشاركة على المستوى الوزاري.

وعندما قال وزير خارجية العراق، رئيس الجلسة، محمد الحكيم، بأن الكلمة الآن للسفير إبراهيم السهلاوي (مندوب) دولة قطر، انقطع البث.

ولم يقدم التلفزيون المصري تفسيرا لذلك الانقطاع، غير أن مذيعه قال: “تابعنا مشاهدينا الكرام هذا الجزء” من هذا الاجتماع.

وأوضحت فضائية العربية السعودية، حسب مذيعتها عقب قطع البث، أن قناتها تنقل الاجتماع عن التلفزيون المصري، قبل أن تقول بعد قليل: “على كل حال نعود للبث المباشر”.

وأعاد التلفزيون المصري البث المباشر لكلمات أخرى من الاجتماع منها السودان والصومال.

وتقاطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قطر منذ 2017.

وتغيب سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها منذ عام 2012، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مقاتلي “بي كا كا/ ي ب ك” و”داعش”، ولإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

(الأناضول)