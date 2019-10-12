الاكثر مشاهدة - ورد الآن : مجزرة مروعة في صفوف مليشيا الحوثي بضربة خاطفة لمقاتلات التحالف وعشرات القتلى والجرحى يغطون هذه المنطقة..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مجزرة مروعة في صفوف مليشيا الحوثي بضربة خاطفة لمقاتلات التحالف وعشرات القتلى والجرحى يغطون هذه المنطقة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، بمحافظة حجة، اليوم السبت، إثر سبع غارات لمقاتلات التحالف العربي منها ثلاث غارات شرق الحمراء التابعة لمديرية مستبأ وثلاث غارات شمال مزارع الجر وأخرى شرق حرض.



وأوضحت مصادر عسكرية في المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة، أن عشرات الجثث التابعة لمليشيا الحوثي لاتزال متناثرة على خطوط التماس في جميع محاور المنطقة الخامسة بمديريات عبس وحيران وحرض، منذ صباح أمس الجمعة والذين لقوا مصارعهم على يد قوات المنطقة في عملية إحباط هجوم للمليشيا من خمسة محاور على المنطقة.

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