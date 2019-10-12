شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مجزرة مروعة في صفوف مليشيا الحوثي بضربة خاطفة لمقاتلات التحالف وعشرات القتلى والجرحى يغطون هذه المنطقة..شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي، بمحافظة حجة، اليوم السبت، إثر سبع غارات لمقاتلات التحالف العربي منها ثلاث غارات شرق الحمراء التابعة لمديرية مستبأ وثلاث غارات شمال مزارع الجر وأخرى شرق حرض.
وأوضحت مصادر عسكرية في المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة، أن عشرات الجثث التابعة لمليشيا الحوثي لاتزال متناثرة على خطوط التماس في جميع محاور المنطقة الخامسة بمديريات عبس وحيران وحرض، منذ صباح أمس الجمعة والذين لقوا مصارعهم على يد قوات المنطقة في عملية إحباط هجوم للمليشيا من خمسة محاور على المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : مجزرة مروعة في صفوف مليشيا الحوثي بضربة خاطفة لمقاتلات التحالف وعشرات القتلى والجرحى يغطون هذه المنطقة..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.