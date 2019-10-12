الاكثر مشاهدة - حاكم دبي يقدم عرضًا مغريًا للأميرة ‘‘هيا بنت الحسين’’ ويتوسلها مقابل تنفيذ هذا الطلب .. وصحيفة عربية تكشف (تفاصيل الصفقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يقدم عرضًا مغريًا للأميرة ‘‘هيا بنت الحسين’’ ويتوسلها مقابل تنفيذ هذا الطلب .. وصحيفة عربية تكشف (تفاصيل الصفقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة القدس العربي عن عرض مغرٍ من ولي عهد دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لزوجته الأميرة هيا بن الحسين، مقابل إعادة أولاده إلى دبي.

ويمثل انتقال القضية المرفوعة في القضاء البريطاني إلى مرحلته الثانية، فشلا للرهان على التفاوض والحل السلمي للمشكلة. Advertisements

ووصل العرض للأميرة عبر الرسائل النصية القصيرة لكنها رفضت التعاطي معها، وتشمل "شيكا على بياض" لأي مبلغ مالي تطلبه، وضمانات تسمح لها برؤية أولادها في دبي متى شاءت.

وكان رد الأميرة بأن أمومتها وحضانتها لأطفالها في مكان آمن "ليست للبيع".

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