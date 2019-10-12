شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات روسية تغزو سماء اسطنبول والدفاع التركية تلتزم الصمت! .. شاهد (صور + فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت مقاتـ.ـلات روسية لأول مرة، عرضا جويا في سماء مدينة إسطنبول، في إطار مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وقام بالعرض فريق الفرسان الروسي الاستعراضي المكون من 4 مقـ.ـاتلات من طراز “سو30” التابعة للقوات الجوية الروسية.

قد يهمك ايضاً:

مقاتلات روسية تغزو سماء اسطنبول والدفاع التركية تلتزم الصمت! .. شاهد (صور + فيديو)



خطيبة خاشقجي تفجر قنبلة جديدة ومفاجئة عن آخر حديث لها مع جمال .. كشف فيه معلومات خطيرة عما يدور في قصور بن سلمان !

شاهد ماذا صنع طيران وجيش أردوغان وتركيا بسجن ممتلئ بالنساء والأطفال السوريين اليوم السبت ؟ .. فيديو هز مواقع التواصل



والد المتهم بقتل اللواء الفغم يخرج عن صمته ويمتدح نجله ممدوح آل علي ويكشف بالاسم عن ”القاتل الفعلي” ورسالة للملك سلمان



النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة عن تحولات خطيرة ستقلب الموازين في الشرق الأوسط .. ويتحدث عن إحراق هذه المدن العربية بأكملها



محقق بريطاني يفجر مفاجأة مزلزلة عن ما وجد في كاميرات المراقبة عن اغتيال اللواء الفغم ومصير الشهود .. والجزيرة تنشر الفيديو



نجل عادل إمام يثير ضجة كبرى ويهاجم الحاضرين في عزاء الفنان طلعت زكريا بألفاظ نابية .. شاهد



عاجل : وفاة فنانة عربية بارزة بطريقة مروعة تهز العالم العربي.. والسلطات تصدر بيانا رسميا وإسرائيل تدخل على الخط (صورة)



غانم الدوسري يفجر مفاجأة جديدة وغير متوقعة حول اللواء ”عبدالعزيز الفغم” ويكشف عن القاتل الفعلي له والسبب..؟

انهيار حاد في صحة النجمة الكويتية فجر السعيد وصديقتها الفنانة أحلام تذرف الدموع.. وهذا ما قالته عن لحظاتها الأخيرة!



شاهد : استاد الملك فهد في السعودية يهتز وانقطاع تام للكهرباء وصراخ نساء سعوديات تضج بالمكان وسط ظلام دامس..مالذي يحدث؟



المخابرات السعودية ”تنتقم” من الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون بطريقتها الخاصة .. شاهد مصيرها الصادم؟



شجار عنيف وضرب بين سعوديين ووافدين أجانب داخل سوق شعبي في جدة (فيديو)



كاظم الساهر يقع في فخ ”كاميرا خفية” التقطت صورة مثيرة لزوجته التي ظلت بعيدة عن الأضواء «ام وسام» وهي خلفه..! (شاهد)



Advertisements

محمد صلاح ينشر صورا “مثيرة” مع فتيات ويثير جدلاً واسعاً! (شاهد)



وأخيرًا .. بن راشد حاكم دبي يركع أمام زوجته الهاربة الأميرة هيا بنت الحسين ويقدم لها هذا العرض المغري.. وهكذا جاء الرد قاسيًا



فضيحة مدوية تهز دوائر صنع القرار في الإمارات .. وقناة العربية تقع في ورطة بعد إعلان هذا الخبر .. شاهد ما ورد فيه ؟



ورد الآن : السعودية تتخلى عن الرئيس هادي والحوثي يبارك والأمم المتحدة تعلن مرحلة انتهاء الحرب ”صفقة مجحفة”



عاجل : اغتيال العسيري بطريقة مروعة .. وترامب يفجر قنبلة ”مزلزلة” عن دور السي آي إيه والسلاح المستخدم (صورة)



“شاهد” غادة عويس مذيعة الجزيرة ماذا صنعت بشاب إماراتي اعتدى عليها؟ ..هكذا لقنته العقاب اللازم وجعلته أضحوكة أمام الملايين



عاجل : أمير سعودي يكشف حقيقة اغتيال سعود القحطاني ’’ بطريقة مرعبة لا تخطر على بال على ذمة قتل خاشقجي



انقلاب شيعي على إيران في العراق ومتظاهرون شيعة يمزقون صور الخميني ويصرخون : صدام حسين أشرف منكم (فيديو)



رغد صدام حسين تصفع الرئيس الامريكي ترامب في خده .. بعد أن أثار غضبها بخصوص والدها وأخويها قصي وعدي



عملية مباغتة في المسجد الحرام واستنفار امني والقوات الخاصة تتدخل وتقبض على الجاني.. واكتشاف مفاجأة بحوزته



ورد الآن.. مطار الرياض يهتز وصراخ نساء سعوديات تضج بالمكان وشخصيات شهيرة تهرب .. ماذا يحدث في السعودية ؟ (فيديو)



صدام حسين يظهر بقوة في قطر .. وغضب عارم في الكويت ودولة عربية تتدخل وترفع مذكرة رسمية .. شاهد

بي بي سي تفجر مفاجأة مزلزلة عن نشأة محمد بن سلمان وماذا حدث له أثناء طفولته؟ .. مدمن لهذا الشراب ويعشق هذه اللعبة بجنون

ولاقى العرض إعجابا كبيرا من المشاركين في المعرض، حيث لم يفوتوا أي لحظة دون التقاط الصور ومقاطع الفيديو عبر هواتفهم النقالة والكاميرات.

وتتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثالث في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” لتكنولوجيا الطيران والفضاء، لليوم الثاني في مدينة إسطنبول، بمشاركة آلاف المتنافسين والفرق من 122 دولة.

وينظم المهرجان فريق التكنولوجيا التركي “وقف تي 3″، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات التكنولوجيا البارزة، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعلامية من الأناضول، إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية والصحف.

ويشارك في المهرجان 117 فريقا في نهائي مسابقة مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك” للطائرات المسيرة، ومن المقرر أن يحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى على جوائز بقيمة 175 ألف ليرة (نحو 30 ألفا و915 دولار).

إضافة إلى تقدم 133 فريقا للمشاركة في مسابقة “روبوتاكسي” (Robotaksi) لسيارات الركاب ذاتية التحكم، وسيحصل المتسابقون الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى في المسابقة على جوائز بقيمة 160 ألف ليرة تركية (نحو 28 ألفا و266 دولار).