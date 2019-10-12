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السبت 12 أكتوبر 2019
الحوثيين
تعز - الخليج 365
قال محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، إنه متى مااعلن الحوثيون بشكل رسمي عن فتح المعابر من قبلهم ، فان المعابر من جانبنا ستكون جاهزة لاستقبال كافة المواطنين الداخلين الى تعز او المغادرين منها.
وقال شمسان في تصريحات - رصدها "الخليج 365" ان المعابر في تعز مفتوحة من قبلنا منذ اول يوم حرب ،كوننا لسنا من يغلق المعابر..
وتابع "وقد وجهنا قيادة المحور بتسهيل دخول او خروج كافة المواطنين عبر كل المعابر التي سيعلن الحوثيون رسمياً عن فتحها".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز: المعابر من جهتتا مفتوحة ولايزال الحوثيون يغلقونها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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