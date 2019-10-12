محافظ تعز: المعابر من جهتتا مفتوحة ولايزال الحوثيون يغلقونها

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

تعز - الخليج 365

قال محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، إنه متى مااعلن الحوثيون بشكل رسمي عن فتح المعابر من قبلهم ، فان المعابر من جانبنا ستكون جاهزة لاستقبال كافة المواطنين الداخلين الى تعز او المغادرين منها.

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وقال شمسان في تصريحات - رصدها "الخليج 365" ان المعابر في تعز مفتوحة من قبلنا منذ اول يوم حرب ،كوننا لسنا من يغلق المعابر..

وتابع "وقد وجهنا قيادة المحور بتسهيل دخول او خروج كافة المواطنين عبر كل المعابر التي سيعلن الحوثيون رسمياً عن فتحها".