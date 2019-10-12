قذائف الحوثيين تشرد الأسر من منازلهم في الحديدة

السبت 12 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 يتواصل تشريد العائلات والأسر من منازلهم في مدريرية الدريهمي بمحافظة الحديدة جراء قصف واستهداف المليشيات الحوثية لمنازلهم وتشريدهم منها.

ووفق مصادر "الخليج 365"، عمدت مليشيات الحوثي إلى انتهاك حقوق الإنسان في مختلف مناطق الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة نهاية العام المنصرم. Advertisements وتمارس جرائم التهجير القسري ضد المواطنين الأبرياء بقصف منازلهم وأحيائهم السكنية والأسواق العامة والمزارع بشكل يومي. وتحدث نازحين أنهم شُرِّدوا من منازلهم بسبب قذائف المليشيات الحوثية المستمرة لهم حيث قامت بقصف منازلهم وتشريدهم من منازلهم وتمركزت فيها. مسلسل الجرائم والإنتهاكات الحوثية بحق المواطنين الأبرياء أدى إلى سقوط مئات المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن خلال عمليات الإستهداف والقتل المباشر من قبل الحوثيين ، وآخرين سقطوا بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في الطرقات العامة والمزارع بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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