الإمارات تُقدم عدداً من المسلتزمات الإلكترونية لجامعة عدن (فيديو)

تسلمت كلية التربية بجامعة عدن، ظهر اليوم السبت، عدداً من أجهزة الحاسوب والطابعات والمسلتزمات الإلكترونية وأدوات ربط الشبكة. ونقلت فضائية “الغد المشرق”، صوراً وفيديوهات من عملية التسليم، حيث قُدمت الأجهزة من دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف من الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك للإسهام في تحسين العملية التعليمية لمختبرات الكلية بعد نهبها عام 2015 خلال الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية. وعبر عدداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة عدن عن فرحتهم بالدعم الذى وصل إليهم بعد سنوات الحرب الأليمة، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع أبناء الشعب اليمني.



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