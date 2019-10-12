شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ارتفاع كبير في قيمة الريال اليمني امام الدولار والسعودي .. اسعار الصرف الأن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سجل الريال اليمني اليوم السبت ارتفاعا مفاجئاً أمام الدولار وبعض العملات العربية وجاءت أسعار العملات مقابل الريال اليمني على النحو التالي :

(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي :152

⁦الدولار : 585

⁦ الإماراتي : 155

⁦ العماني : 1500

ذهب كسر 21 : 23,800

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(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 153

⁦ الدولار. : 589

⁦الإماراتي : 157

⁦ العماني : 1525

ذهب كسر 21 : 24,100