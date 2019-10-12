تحذيرات فلكية عاجلة للمواطنين في صنعاء وهذه المحافظات ( هذا ما قد يحدث )

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صنعاء - ياسمين الخيامي - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وقال المركز في نشرته الجوية، اليوم الخميس، إنه يتوقع هطول الأمطار خلال فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية لمحافظات تعز، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة .

وأضاف المركز أن الأمطار ستمتد شرقاً إلى أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، لحج، الضالع وإلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق المحاذية لها، متوقعاً أيضاً هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول, محذراً السائقين من الانزلاقات والانهيارات الصخرية في الطرقات الجبلية وكذلك من انخفاض مدى الرؤية الأفقية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عاجل .. الإعلام المصري يعلن قبل قليل إغتيال الإعلامي الشهير (معتز مطر) في تركيا (شاهد صور) عاجل .. تحذير عالمي خطير : هذا الأمر الكارثي سيحدث لليمن واليمنيين خلال الأعوام العشرة القادمة (من 2022 إلى 2030م) !! ورد للتو : إشتعال نيران المعارك بين إيران والسعودية .. والحرب تقرع طبولها بسواحل جدة .. وناقلة نفط إيرانية تشتعل في السواحل السعودية .. مالذي يحدث ؟ (تفاصيل) عاجل .. "محمد الحوثي" يحرج الرئيس الفرنسي ويوجه صفعة مدوية للسعودية .. وينشر فيديو لـ"مدفع هرقل العملاق" (شاهد الفيديو+تفاصيل) Advertisements عاجل .. إغتيال الرئيس اليمني على يد أحد ضباط الجيش وهذه آخر صورة له قبل مقتله .. ووزير بالحكومة يعلن أن مقتله إغتيال لمشروع الدولة وينعيه بهذه الكلمات (شاهد) عاجل .. وزير يمني يتنازل عن أرضية بقيمة (مليار وثلاثة وخمسون مليون ريال) مقابل هذا الأمر الصادم (تفاصيل+صور) شاهد الفيديو الذي سيقلب الطاولة بالخليج .. فتيات السعودية للرقص والعري بالشوارع العامة من أجل هيئة الترفيه !! (تفاصيل) قناة يمن شباب علي محسن الاحمر رئيسا للجمهورية لأول مرة بالتاريخ .. شابة يمنية بغاية الجمال والأنوثة تنافس (ميا خليفة) على عرش الأفلام الإباحية .. شاهد ثلاث صور حصرية لليمنية(ليلى) السعودية إلى أين ؟ بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة .. "شاهد" البكيني على شواطئ السعودية رسميا لأول مرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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