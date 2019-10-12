شكرا لمتابعة خبر عن مذيعة سودانية بقناة الجزيرة ترفض الظهور بالثوب السوداني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -

قطعت المذيعة السودانية بقتاة الجزيرة ميادة عبدو بأنه من الصعب عليها الظهور بالثوب السوداني على قناة الجزيرة أثناء قراءة نشرات الأخبار ، موضحة بأن الثوب السوداني يعتبر زياً تقليدياً يلفت نظر المتابعين لنشرة الأخبار أكثر من مضمونها .

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وذكرت ميادة أن شروط العمل كمقدمة لنشرة الأخبار على قناة الجزيرة تمنعها من الظهور بالثوب السوداني لأن من ضمن هذه الشروط أن لا يكون مظهر المذيع ملفتاً لدرجة تشتت المتابع لمضمون البرامج .