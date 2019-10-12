الاكثر مشاهدة - الاعلامي جميل عزالدين يصفع صحفية إماراتية تطاولت على نساء اليمن.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي جميل عزالدين يصفع صحفية إماراتية تطاولت على نساء اليمن.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الاعلامي اليمني ورئيس القطاع التلفزيوني اليمني / جميل عزالدين ،على تغريدة للصحفية الإماراتية نورا المطيري أثارت السخرية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وغرد ورئيس القطاع التلفزيوني اليمني على “تويتر” قائلاً: عن أي جاهلية تتحدثين جاهلية الفكر. Advertisements وأردف بالقول” لا أظن فهي المعلمة والطبيبة والدكتورة الجامعية والمهندسة وسيدة الأعمال والوزيرة والسياسية والإعلامية والشاعرة والأديبة. وتابع” جاهلية السلوك هي العفيفة المحتشمة المتزنة الصبورة العاملة بكتاب الله وسنة رسولة أما رعاية أسرتها فشرف يقدره من لم تربيه أمه. وجاء الرد من جميل عزالدين بعد أن قامت الصحفية الإماراتية نورا المطيري بنشر تغريدة أثارت السخرية على مواقع التواصل ” قالت فيها صديقة من اليمن ، وقالت لي ، أن المرأة في صنعاء ، في شمال اليمن عموما ، ما هي في مرحلة الجاهلية ، مجرد جارية وخادمة ، يظنون أنها لا شيء ، والسبب هو الجهل المدقع ، وقالت: لن يتطور اليمن يوما ، إذا لم تصبح المرأة شريكة للرجل ، في كل شيء ..! اعتقد شخصيا ، انه في الجنوب ، مسألة مختلفة كليا.

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