الاكثر مشاهدة - عاجل : تعيين أحمد العسيري في منصب عسكري حساس (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعيين أحمد العسيري في منصب عسكري حساس (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثيقة لقيادة الحزام الأمني، التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عن تقليص صلاحيات عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بمحافظة ابين، وذلك بتعيين مسئول جديد ومنحه صفة مشرف على جميع القوات هناك.
وبحسب الوثيقة فقد تم تعيين مشرف عام على قوات الحزام الأمني في ابين، يدعى “أحمد ناصر العسيري” بدلا عن السيد.
وكان السيد خلال الفترة الماضية القائد العام لقوات الحزام الأمني والمشرف الاول عليها .
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