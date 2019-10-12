شكرا لقرائتكم خبر عن والد المتهم بقتل اللواء الفغم يخرج عن صمته ويمتدح نجله ممدوح آل علي ويكشف بالاسم عن ”القاتل الفعلي” ورسالة للملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج والد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز بعد مرور نحو أسبوعين على واقعة مقتله ليُنعي نجله ممدوح مشعل آل علي.

وغرد والد قاتل الفغم عبر تويتر بعد أن نشر صورة ابنه الذي قُتل في الحادثة ذاتها بنيران قوات الأمن: بعد تقبيلي لابني ممدوح مشعل آل علي وتوديعه طيب الله روحه وزكاها وجعله من الوفد المكرمين عنده.. أودعته الله في مرقده ووسّدته بيدي رحمه الله رحمة واسعه و جمعه مع عبدالعزيز الفغم على سرر متقابلين في عليين، ولا حرمهما مجاورة المصطفى الأمين ﷺ “.

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والد المتهم بقتل اللواء الفغم يخرج عن صمته ويمتدح نجله ممدوح آل علي ويكشف بالاسم عن ”القاتل الفعلي” ورسالة للملك سلمان



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وتابع الوالد في تغريدة أخرى رثى فيها ابنه الراحل :رحم الله ابني وأسكنه فسيح جناته. كان بارًا بي و بوالدته، ومؤثرًا وكريمًا وطيبًا وصادقًا. اللهم إني راضٍ عنه فارض عنه.

واستكمل: أشكر قيادتنا رعاها الله على اللفتات الإنسانية والرعاية الأبوية والشفافية التي لا يزايد عليها أحد دام عزها والشكر للمعزين بوفاة ابني ممدوح مشعل آل علي لكل من تكبد عناء السفر أو اتصل أو أرسل، ولكل من دعى له، لا حرمكم الله الأجر.

وكان مشعل آل علي قد نعى اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان عند مقتله أواخر الشهر الماضي، وشارك في تشييع جنازته.