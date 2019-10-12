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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست للرئيس هادي ولا لولي عهد ابو ظبي ولا حتى للزبيدي..شاهد صورة في قلب العاصمة عدن قهرت الجنوبيين وجعلت كل اماراتي يشعر بالعاروالخجل( صورة مبكية ) 2019/10/12 الساعة 03:24 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

صورة من احد شوارع عدن تعكس الوجة الحقيقي للانتقالي ومن يقف ورائهم . الصورة التي حظيت بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عكست ايضا السخط الشعبي من الاهمال المتعمد للمجلس الانتقالي حيث سادت التعليقات على صمت الارمارات من وضع المدينة وعدم دعمها لأي تنمية اقتصاد اوببنية تحتة بقدر ماتسعي للسيطرة على المواني والجزر والثروات وتستفيد منها لصالحها . -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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