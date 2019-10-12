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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يباغت طارق عفاش باعلان عسكري صادم والأخير يرد بأقصى سرعة ..شاهد ماذا قال؟؟

رد الصحفي نبيل الصوفي المقرب من العميد طارق صالح قائد المقاومة الشعبية في الساحل الغربي، على اعلان جماعة الحوثي عن وصول قائد كبير من قوات حراس الجمهورية الى صنعاء.

وقال الصوفي :لم يغادر احد من رجال المقاومة الوطنية مترسه وهو مسئول.

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وأضاف : كل من غادر الى صنعاء او الى الفنادق كان اما لتوقيفه او لعدم الاستجابة لاطماعه او لتاديبه على خطأ، او لعجزه عن شروط الرفقة والالتزام.

وفي وقت سابق أعلن عضو المكتب الاعلامي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، عن وصول قائد كبير في قوات طارق صالح الى صنعاء وأكد بأنه سيتم الاعلان حول هويته لاحقا بحسب البخيتي .