الخدمة المدنية: الأحد دوام رسمي وإجازة 14 أكتوبر الاثنين المقبل

السبت 12 أكتوبر 2019

الخدمة المدنية

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019 ، أن يوم غد الاحد دوام رسمي لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.



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وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية، ان يوم الاحد الموافق ١٣ أكتوبر هو يوم دوام رسمي.

وأضاف وان الاجازة الرسمية بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر ، يوم الاثنين ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠م بشأن الاجازات والعطل الرسمية.

وتحتفل اليمن في الرابع عشر من الشهر الجاري بذكرى رحيل الاحتلال البريطاني من الجنوب.