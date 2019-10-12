الخدمة المدنية: الأحد دوام رسمي وإجازة 14 أكتوبر الاثنين المقبل

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السبت 12 أكتوبر 2019
الخدمة المدنية
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم السبت، تشرين الأول 12، 2019 ، أن يوم غد الاحد دوام رسمي لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية، ان يوم الاحد الموافق ١٣ أكتوبر هو يوم دوام رسمي.
وأضاف وان الاجازة الرسمية بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ١٤ من أكتوبر ، يوم الاثنين ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠م بشأن الاجازات والعطل الرسمية.
وتحتفل اليمن في الرابع عشر من الشهر الجاري بذكرى رحيل الاحتلال البريطاني من الجنوب.
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