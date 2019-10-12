حقوقيون يحذرون من خطورة العلاقة المشبوهة بين قيادات عسكرية في الحكومة والتنظيمات الإرهابية

السبت 12 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

عدن - الخليج 365

قال المشاركون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم السبت في عدن، أن وجود علاقة مشبوهة بين قيادات عسكرية في الحكومة وتنظيمات إرهابية ودول داعمة للإرهاب يشكل خطرا مضاعفا لا يضر البلاد وشعبها فقط بل ويضر أمن واستقرار المنطقة والعالم بشكل عام .



وأعتبر المشاركون إستهداف للمتظاهرين السلميين والمواطنين من قبل قوات وألوية الحكومة في أغسطس الماضي، انتهاكا لحقوق الإنسان وجرائم بحق المدنيين يجب معاقبة مرتكبيها .

وقال المشاركون، أن ما قامت به قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية عملا مشروعا يندرج في إطار الدفاع عن النفس وحماية المواطن الجنوبي من اعتداءات واستهداف قوات الحكومة .. مشددين على أن خطر الإرهاب هو آفة يجب مكافحته ومحاربته في كل الظروف .

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وتوجه المشاركون بالشكر والتقدير لجهود الحزام الأمني والقوات الجنوبية ودعم دولة الإمارات العربية لها في مجال مكافحة ومحاربة الإرهاب .

عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات يوم السبت 12 أكتوبر 2019 م مؤتمرا صحفيا في قاعة البتراء بفندق كورال بخورمكسر / عدن لإشهار تقريرها المعنون : ( أحداث أغسطس 2019 وعلاقتها بمكافحة الإرهاب منذ 2015 في عدن ) بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلين عن وسائل إعلامية ومنظمات مجتمع مدني والباحثين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي وممثلات لرائدات مجتمعيات وجمع من المهتمين بقضايا الشأن العام .

وقدم الباحثان الأكاديميان الأستاذ محمد ناصر العولقي ود. فضل الربيعي رئيس مركز مدار للدراسات الاستراتيجية مداخلتان حول التقرير تناولا فيها عناصر بناء التقرير وأهمية محتوياته وغزارة المعلومات والإحصائيات الواردة فيه التي تغطي فترة طويلة ممتدة من عام 2015 حتى عام 2019 وتقدم للباحثين والمهتمين مادة معرفية وتوثيقية مهمة إضافة الى ما توفره من قاعدة بيانات مبنية على الرصد المباشر من أرض الواقع وأماكن الأحداث وتعطي المتلقي فكرة واضحة عن حقيقة ما جرى وحدث سواء من ناحية أحداث أغسطس 2019 في عدن أو من ناحية جذور النشاط الإرهابي وداعميه الإقليميين وخصوصا دولة قطر وعمليات مكافحته ومحاربته منذ عام 2015 م .. مشيدين بالدور الكبير الذي قامت به قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة ومحاربة الإرهاب في عدن والجنوب عموما .

وعقب تقديم المداخلات فتح باب النقاش أمام الحاضرين وقدمت عدد من الأسئلة والاستفسارات حول التقرير وتم الرد عليها كما قدمت عدد من التعقيبات والإضافات التي أشارت الى في مجملها الى إيجابية محتوى التقرير وما ورد في المداخلات المقدمة عنه.