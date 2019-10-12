تكريم الجهات الرسمية والخيرية في إنجاح خدمة حجاج بيت الله لهذا العام

السبت 12 أكتوبر 2019

تكريم الجهات الرسمية والخيرية

الخليج 365 - سيئون

كرمت لجنة تنظيم تفويج حجاج بيت الله الحرام بميناء الوديعة البري في محافظة حضرموت اليوم نحو 170 ممثلا عن الجهات الرسمية والمانحة والخيرية والمتطوعين والمساهمين في إنجاح حملة تفويج حجاج بين الله الحرام للعام 1440هـ 2019م .



وفي الحفل الخاص الذي أقيم بسيئون أعلن وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ، عن منح الشباب المتطوعين عمره بدعم مشترك من قبل السلطة المحلية في الوادي والصحراء ، والمنطقة العسكرية الاولى ، ووكالات السفر للسياحة وخدمات الحج والعمرة المشاركة في عملية التفويج لهذا العام ، تقديرا وعرفانا لجهودهم المضنية في خدمة الحجاج على مدى 15 يوما متتالية داخل ميناء الوديعة البري متحملين عناء حرارة الشمس وشدة الرياح في وسط الصحراء من أجل راحة الحجاج من كافة أنحاء الجمهورية .

وشكر وكيل المحافظة التعاون والتنسيق الذي ساد فترة التفويج بين قيادات الادارات العاملة والعاملين في الميناء من الجانبين اليمني والسعودي والذي نتج عنه سلاسة حركة التفويج وعدم تكدس الحجاج .

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من جانبه جدد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء رئيس اللجنة الرئيسية لخدمة حجاج بيت الله في ميناء الوديعة البري المهندس هشام السعيدي الشكر لكل من ساهم في انجاح هذه الحملة هذا العام وكذلك على مدى الاعوام الماضية من مؤسسات عسكرية ومدنية وجهات داعمة ، مقدرا عاليا التسهيلات المقدمة من الادارات العاملة بالميناء في الجانبين اليمني والسعودي لعبور الحجاج بسهولة وسلاسه .

فيما عبر فضل برك جروان ممثل عن الشباب المتطوعين عن سعادته نيابة عن بقية زملائه في الفرق المتطوعة ، في خدمة ضيوف الرحمن المتواجدين بالميناء من كل ربوع الوطن ، مشيرا الى أن خدمة حجاج شرف لأبناء حضرموت عامة ، معتبرا ذلك مجدا جديدا يضاف الى أمجاد أبناء حضرموت والانسان الحضرمي الذي بلغ صيته في الآفاق .

ودعا في كلمته الى أهمية إنشاء المرافق الخدمية التي يجب توفرها في الميناء والمتمثلة في بناء استراحة للحجاج ، شاكرا كل الداعمين والشباب المتطوعين على ما بذلوه من أجل راحة الحجاج .

وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان " رحلة الى مكه عبر حضرموت " إحتوى على مشاهد معبرة للحظات مؤثرة ، إضافة الى تقديم انشودتين معبرتين للمنشدين علي حسان وسالم فرج مؤمن نالت اعجاب واستحسان الحاضرين .

وتم في ختام الاحتفال سلّم وكيل المحافظة والوكيل المساعد وقائد المنطقة العسكرية الاولى وعدد من اعضاء اللجنة الرئيسية سلّم المكرمين دروع وشهادات وميداليات.