الكثيري يدشن في الاستاد الاولمبي بسيئون مشروعات رياضية

السبت 12 أكتوبر 2019

الكثيري يدشن في الاستاد الاولمبي

الخليج 365 - سيئون

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري بدء العمل في مشروعين بالاستاد الاولمبي بسيئون تتمثل في تجهيز مضمار الاستاد و تاهيل قاعتين فيه لكلية التربية البدنية والرياضة بجامعة سيئون بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت و الصحراء .



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و أستمع الوكيل الكثيري من مدير فرع مؤسسة صيانة الطرق و الجسور بوادي حضرموت خالد الجندي على أعمال مشروع تجهيز مضمار الاستاد الاولمبي و سفلتت المضمار لتهيئته لوضع الطبفة الاخيرة للمضمار مادة ( الترتان ) الخاصة به مشددا على اهمية الحرص على سفلتت الطبقة السفلية للمضمار وفقا والمواصفات الفنية المناسبة .

كما دشن الوكيل الكثيري اعمال مشروع تاهيل قاعتين في الاستاد الاولمبي لكلية التربية البدينة و الرياضة بجامعة سيئون بتكلفة اجمالية بلغت 53 الف و 894 دولار تنفذه مجموعة فوتوكاد للمقاولات و بتمويل من السلطة المحلية بوادي حضرموت.

و اكد الوكيل الكثيري ان السلطة المحلية بوادي حضرموت ستعمل وفقا و قدرتها على الاستفادة من الاستاد الاولمبي سواء في المجال الرياضي او الاكاديمي موضحا الى ان الفترة ستشهد كذلك مجموعه من التدخلات في الاستاد من ضمنها تاهيل جزء من المكاتب والقاعات في الاستاد لصالح مكتب الشباب والرياضة بوادي حضرموت.