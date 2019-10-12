الريال اليمني يعاود الإرتفاع أمام العملات الأجنبية .. أسعار الصرف

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السبت 12 أكتوبر 2019
الريال اليمني
متابعات_الخليج 365
عاود الريال اليمني الإرتفاع أمام العملات الأجنبية بعد أسابيع من التدهور المستمر، وذلك حسبما أفاد عدد من العاملين في محلات الصرافة في العاصمة عدن .
وقال العاملون لـ(الخليج 365) أن الريال اليمني إرتفاع مقابل الدولار، من 605 للدولار الواحد إلى 585 ريال، فيما إرتفاع مقابل الريال السعودي من 160 ريال للريال السعودي، إلى 153 ريال .
ولم يوضح العاملون أسباب هذه العودة المفاجئة للريال إلا أنهم أكدوا أن الريال سيواصل إرتفاعه خلال الساعات القادمة امام الدولار والريال السعودي .
وتسببت المشكلات بين محافظ البنك السابق، حافظ معياد، ونائبه شكيب راجح، في تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أشهر من الإستقرار .
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