تركيا تعلن إحتلالها بلدة رأس العين في شمال سوريا

السبت 12 أكتوبر 2019

وزارة الدفاع التركية

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إحتلالا لجيش التركي على بلدة رأس العين في الشمال السوري



واشتدت وتيرة القصف التركي لبلدات وقرى تقع شمالي سوريا السبت، فيما انفجرت سيارة مفخخة قرب سجن يضم عناصر من تنظيم "داعش" في الحسكة.

وأفادت تقارير أن القصف التركي الشديد استهدف تحديدا بلدتي تل أبيض وعين عيسى، فيما ذكرت تقارير تركية أن قوات من الجيش التركي وصلت إلى الطريق الدولي الواصل بين مدينتي منبج والقامشلي شرقي سوريا.

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ويأتي هذا القصف السبت بعد قيام أنقرة الجمعة بكثيف ضرباتها الجوية وقصفها المدفعي على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا الجمعة.

واندلعت اشتباكات خلال الليل على طول الحدود من عين ديوار على الحدود العراقية حتى عين العرب (كوباني) على بعد أكثر من 400 كيلومتر غربا.

وقال مروان قامشلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن القتال يدور على طول الحدود.

وأثارت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، التي دخلت يومها الرابع وتستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة في قائمة الإرهابيين، انتقادات عالمية شديدة، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض كل الانتقادات، وقال إن الهجوم على المسلحين الأكراد "لن يتوقف مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنه من أي طرف".