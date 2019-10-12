صنعاء.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية على النازحين في مخيم الخانق

السبت 12 أكتوبر 2019 مركز الملك سلمان الخليج 365 ـ صنعاء واصل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية توزيع السلال الغذائية على النازحين بعدة محافظات.

ووزع المركز 1000 كرتونة من السلال الغذائية على النازحين في مخيم الخانق بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء. Advertisements واستفاد من توزيع تلك السلال الغذائية أكثر من 6 آلاف فرد. ومنذ بداية الحرب في اليمن وزع المركز مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة والخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. واستفاد من المساعدات التي وزعها المركز مئات الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية. ولعبت المساعدات التي قدنها المركز إضافة إلى مساعدات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دورا مهما في التخفيف من تبعات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.

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