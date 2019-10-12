عاجل : بشرى سارة لكل اليمنيين المقيمين في السعودية ...الملك سلمان يصدر قرار تاريخي يسمح لليمنيين بالعمل ب"18" مهنة "اسماء المهن "

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قرَّر مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، تعديل شروط استخراج ترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة لنظام الطباعة والنشر والتي كانت مقتصرة على السعوديين فقط.

وجاء نص قرار مجلس الوزراء كالتالي:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 31 / 40 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( أ / 1 ) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر ـ المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433هـ ، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية ، ويجوز ـ بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ـ استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط ».

وكانت المادة الخامسة من نظام المطبوعات، والمتضمنة شروط استخراج الترخيص، تنص قبل التعديل على الآتي:

1 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي :

أ – أن يكون سعودي الجنسية.

ب – ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.

ج – أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.

د – أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

2 – في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.

3 – تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها .

وتوضح المادة الثانية، الأنشطة المشار إليها، كالآتي:

1 – المطبوعات.

2 – خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.

3 – المطابع.

4 – المكتبات.

5 – الرسم والخط.

6 – التصوير الفوتوغرافي.

7 – استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.

8 – التسجيلات الصوتية والأسطوانات.

9 – الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.

10 – الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.

11 – مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها.

12 – الدعاية والإعلان.

13 – العلاقات العامة.

14 – النشر.

15 – التوزيع.

16 – الخدمات الصحفية.

17 – إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.

18 – الدراسات والاستشارات الإعلامية.

19 – النسخ والاستنساخ.

20 – أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.