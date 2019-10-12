شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر لفيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء عبدالعزيز الفغم والان مع التفاصيل

ظهر فيصل عبدالعزيز السبتي في مقطع فيديو مؤثر، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

View this post on Instagram فيصل عبدالعزيز السبتي يظهر في مقطع فيديو مؤثر، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم حارس العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما. . وتم تداول اسم السبتي بعد الواقعة لأنه صاحب المنزل الذي قُتل فيه الفغم بجدة ، وأصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الفغم #السعودية #عبدالعزيز_بداح_الفغم #جدة #مكة #الرياض #الملك_سلمان #فيصل_السبتي #عبدالعزيز_الفغم #حارس_الملك #خادم_الحرمين_الشريفين #الفغم_في_ذمة_الله #حوادث #مقتل #لايك #تفاعل #صور #ترند #جديد #news #saudiarabia #saudi #ksa #accidents #death #picture A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Sep 30, 2019 at 11:28am PDT View this post on Instagram فيصل عبدالعزيز السبتي يظهر في مقطع فيديو مؤثر، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم حارس العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما. . وتم تداول اسم السبتي بعد الواقعة لأنه صاحب المنزل الذي قُتل فيه الفغم بجدة ، وأصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الفغم #السعودية #عبدالعزيز_بداح_الفغم #جدة #مكة #الرياض #الملك_سلمان #فيصل_السبتي #عبدالعزيز_الفغم #حارس_الملك #خادم_الحرمين_الشريفين #الفغم_في_ذمة_الله #حوادث #مقتل #لايك #تفاعل #صور #ترند #جديد #news #saudiarabia #saudi #ksa #accidents #death #picture A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Sep 30, 2019 at 11:28am PDT Advertisements

وتم تداول اسم السبتي بعد الواقعة لأنه صاحب المنزل الذي قُتل فيه الفغم بجدة، وأصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

ويرتبط السبتي بحسب مقربين من الرجلين بصداقة قوية مع الفغم، عكسها التأثر الشديد أثناء قبوله العزاء في فاجعة مقتل حارس العاهل السعودي.

وكتب الشاعر ياسر التويجري تعليقًا على الفيديو: ”صديقي وأخي الغالي فيصل السبتي أثناء تشييع جثمان فقيدنا الغالي #عبدالعزيز_الفغم عرفت الأثنين عن قرب ووالله ما عرفت أكثر منهما ترابطًا ومحبة وأخوة يجمعهم نقاء القلب وصفاء السريرة ، عظم الله أجرك يا فيصل في صديق عمرك وشفى الله أخاك تركي“.

كما علّق الشاعر والإعلامي فيصل اليامي على فيديو السبتي بالقول: ”اللهم اجبر مصاب الغالي فيصل السبتي في فقدان أقرب الأصدقاء.. وطمن قلبه على شفاء شقيقه تركي“.