شكرا لمتابعة خبر عن مش هتصدق.. رانيا يوسف بفستان جديد تشعل انستجرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا طويلا بنصف كم، ومكشوف الصدر باللون الأسود من الشيفون، ومطرز باللونين الأصفر والأزرق.

وتركت رانيا شعرها منسدلًا بطريقة رائعة مع رفع بعض الخصلات التى تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود والذهبى كآيشادو للعيون والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون الموف الفاتح ولم تتكلف في وضع كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط، ومجموعة من الأساور، وخاتم لإكمال إطلالتها.

وجاءت تعليقات الجمهور .. أنتى أجمل فنانة.. بتحلوى أووى وتصغرى كمان.