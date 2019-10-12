شكرا لمتابعة خبر عن ولي عهد السعودية يشرف بنفسه على إفتتاح مبنى القنصلية السعودية الجديد في إسطنبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو جديد لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ظهر فيه في المبنى الجديد الذي إشترته السعودية العظمى ليكون مقر القنصلية السعودية الجديد في إسطنبول بعدما قامت ببيع المبنى القديم لأنه كان وجه نحس على سمو الامير بن سلمان في بداية حكمه ولسه يقول يا هادي.

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فبعد جريمة إغتيال الصحفي السعودي وتقطيعه في مقر القنصلية السعودية القديم في إسطنبول، بطريقة بشعة وعلم العالم كله وشاهد الجريمة إلا سمو الأمير نفسه الذي أنكرها في البداية، وبعد فشل الفريق المخصص و المدرب في عمليات الإغتيال المعقدة بقيادة القحطاني نفسه، قرر بن سلمان تغيير المبنى النحس بمبنى جديد أكثر سرية وأكثر جاهزية.

وفي الفيديو الذي نشره موقع أبومنشار على صفحته وهو موقع إشتهر بتركيب الفيديوهات الساخرة يظهر بن سلمان وهو يشرف على عمليات التقطيع في المبنى الجديد بطريقة ساخرة و مضحكة لما يقوم به الدب الداشر من عمليات تصفية لكل من يقف بطريقه ولو بكلمة.