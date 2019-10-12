شكرا لقرائتكم خبر عن محقق بريطاني يفجر مفاجأة مزلزلة عن ما وجد في كاميرات المراقبة عن اغتيال حارس الملك سلمان اللواء الفغم .. والجزيرة تنشر الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”هذه المرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)

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