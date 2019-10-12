الهيج ينفي مزاعم تلقي الحكومة عرضاً من الميليشيات بشأن الإفراج عن أسرى

السبت 12 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365

نفى رئيس فريق الأسرى والمعتقلين هادي الهيج في تصريح لـ«البيان» تلقي فريقهم عرضاً من ميليشيا الحوثي بالإفراج عن ألفين من الأسرى والمعتقلين، وأكد أن هؤلاء يستخدمون قضايا الأسرى والمختطفين للمزايدة السياسية.



وقال الهيج: لم يصلنا شيء مما ذكره ممثل الحوثيين في لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى بشأن عرضه صفقة لتبادل ألفي أسير من الطرفين كمرحلة أولى، أضاف «موقفنا واضح ويجب أن نحترم ما وقعنا عليه إن كنا صادقين»، تابع: نحن جاهزون للتنفيذ أما المزايدة بقضايا المختطفين والأسرى لأغراض سياسية فهذه لغة العاجز.

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ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات الشائكة، التي شملها اتفاق استوكهولم المبرم في منتصف ديسمبر العام الماضي بحيث اتفقت الأطراف على تبادل قوائم بنحو 15 ألف أسير، إلا أن التنفيذ الفعلي للاتفاق لا يزال متعثراً، كما هو حال اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، والتفاهمات حول ملف تعز، في ظل اتهامات لميليشيا الحوثي بعرقلة التنفيذ. عراقيل

وشرعت ميليشيا الحوثي في وضع العراقيل أمام الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها. الذي بدا مهامه بزيارة صنعاء بدعوة الحوثي واللجنة المشتركة الحكومية لعقد اجتماع ثنائي في الحديدة.