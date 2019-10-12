- 1/3
- 2/3
- 3/3
السبت 12 أكتوبر 2019
مسجد النور
الخليج 365
يصادف هذا العام الذكرى الستين لبناء مسجد النور بمدينة الشيخ عثمان، شمال العاصمة المؤقتة عدن، حيث بني المسجد في عام 1279هجرية، 1959م، من قبل الحاج محمد علي عبده مقطري .
وشهد بناء هذا المسجد خلاف ديني كبير خاصةب عدن قيام المهندس ببناء 60متجرا محلا تجاريا، حيث يقال إن رجال الدين اعترضوا على بناء المتجر اي محلات تجارية، وطلبوا فتوى من الأزهر الشريف بمصر.
وبحسب كتاب، خالد سيف سعيد، بعنوان "تاريخ مدينة عدن وضواحيها"، كان رد لجنة الأزهر الشريف للفتوى بأن ذلك جائزا شرعا .
وأشار الكتاب، إلى انه هكذا بنيت هذه المتاجر والتي أصبحت فيما بعد تدر للمسجد ربحا يقرب إلى 6000دينار شهريا حينذاك .
ويضم المسجد معهدا سمي "بمعهد النور العلمي" يدرس فيها المواد الدينية والمواد العلمية،كما شكلت لجنة خاصة أطلق عليها"دستور لجنة مسجد النور" وكان ذلك في سبتمبر عام1961م وتضم فيها عشر مواد اي بنود تحدد فيها أنظمة و تنظيم العمل الإداري للمسجد .
كانت هذه تفاصيل خبر قصة بناء المتاجر حول مسجد النور في عدن ودور الأزهر الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.